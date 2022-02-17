تحطم طائرة أمريكية بولاية نورث كارولينا ومصرع قائدها

واشنطن-سانا

لقي طيار أمريكي مصرعه جراء تحطم طائرته على طريق سريع بولاية نورث كارولينا بعد اصطدامها بشاحنة كبيرة مكونة من قاطرة ومقطورة.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن إدارة الطيران الفيدرالية قولها اليوم “إن طائرة بيتشكرافت بارون ذات المحركين اصطدمت بشاحنة كبيرة قاطرة ومقطورة على الطريق السريع بالقرب من مطار مقاطعة ديفيدسون في ليكسينغتون”.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن الطائرة كانت تقلع من المطار عندما فقدت توازنها واصطدمت بالشاحنة التي كانت متجهة جنوباً فيما أكدت سلطات الولاية أنها ستحقق في الحادث مع المجلس الوطني لسلامة النقل.

وكان خفر السواحل في ولاية نورث كارولينا أطلق الاثنين الماضي عملية بحث واسعة عن طائرة سقطت وعلى متنها ثمانية أشخاص قبالة سواحل الولاية.

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