روسيا تطور سيارة خاصة لتزويد طائرات سلاح الجو بالوقود

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عن تطوير سيارة خاصة لتزويد طائرات القوات الجوية بالوقود في المطار.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مصدر في الوزارة قوله: إن سيارة “أ تي زي-20-6560” تستطيع أن تزود عدة طائرات بالوقود في وقت واحد بشكل أوتوماتيكي.

وأضاف المصدر: تتيح السيارة الجديدة تقليص مدة تزود الطائرة بالوقود مرتين وقد بدأت القوات تجرب نموذجاً تجريبياً من سيارة “أ تي زي-20-6560”.

وتفي السيارة الجديدة بمتطلبات الجودة والدقة لتزويد الطائرة بكمية محددة من الوقود.

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