بين خفايا الاستشراق وعوالم الحب تمضي رواية سبردج لربيع مرشد

ريف دمشق-سانا

استهوت حياة المغتربين وما واجهوه من مآس اهتمام الروائي الشاب ربيع مرشد فجعلها محوراً لروايته “سبردج يوميات مستشرق” التي أقامت المحطة الثقافية في مدينة جرمانا ندوة أدبية حولها.

وخلال الندوة التي أقيمت بالتعاون مع فريق نقرأ لنرتقي عرفت فاتن فلحوط عن المؤلف وتجربته الإبداعية التي شملت عدة أجناس.

وقدم الناقد خليفة عموري انطباعات نقدية في الرواية التي تدور أحداثها في قرية افتراضية خلال تحليل أحداثها وربطها بالواقع ومدى أهمية أفكارها وترابطها المنطقي مع مراحل التاريخ.

مؤلف الرواية مرشد تحدث عن هذا العمل بوصفه مزجا بين التاريخ والأدب وسيرورة الحب من خلال علاقة عذبة بين شاب وفتاة معتبراً أن سبردج رواية تمجد المحبة وتدافع عن الإنسانية في كل أحداثها.

كما طرحت هند الراضي مديرة الملتقى وسامر شاهين وربيعة عز الدين وامتثال السمان من الحضور آراء حول رمزية المكان والزمان في الرواية ومقاربتها للعلاقة بين الفكر الشرقي ونظيره الغربي.

الشاعر محمد خالد الخضر الذي أدار الندوة لفت إلى أهمية ترابط الأحداث في الرواية برغم تعددها والتي تشي برأيه عن حداثة ملفتة لأن سبردج بطلة الرواية انثى خرساء لا تتكلم ولكن كل الأحداث تدور حولها.

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