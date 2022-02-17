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تنظيم 19 ضبطاً بحق مخالفين في أسواق الحسكة

2022-02-17

الحسكة-سانا

بلغ عدد ضبوط المخالفات الصحية والإشغالات في أسواق مدينة الحسكة التي نظمتها مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة الحسكة خلال الأسبوع الحالي 19 ضبطاً.

وأشار مدير الشؤون الصحية باسل العباوي في تصريح لمراسل سانا إلى أن الضبوط التي نظمتها دوريات الرقابة خلال عملها اليومي في أسواق المدينة وجولاتها على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي شملت مخالفات عدم التقيد بالشروط الصحية للبيع والنظافة العامة والتقيد بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والذبح خارج المسلخ وعدم امتلاك بطاقة صحية إضافة إلى مخالفات إشغالات أرصفة وطرق من قبل الباعة.

كما صادرت دوريات مديرية الشؤون الصحية كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري وتم إتلافها أصولاً وتنظيم الضبوط بحق الباعة المخالفين.

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