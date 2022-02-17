تأهيل حديقة المطار في مدينة درعا

درعا-سانا

استكمل مجلس مدينة درعا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أعمال تأهيل حديقة المطار وسط مدينة درعا تمهيداً لوضعها في الخدمة.

رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري أوضح لمراسلة سانا أن الأعمال شملت رسم لوحات نافرة وزخارف على الجدران الداخلية والخارجية وزراعة المسطحات بالأشجار الحراجية واشجار الزينة وتجهيز مناهل المياه والممرات الداخلية والبوابات الرئيسية لافتاً إلى أنه تم سابقاً تركيب أجهزة إنارة بالطاقة البديلة في الحديقة.

وأشار العمري إلى أن الحديقة ستتحول من خلال موقعها الى ملتقى اجتماعي ثقافي فضلاً عن دورها الترفيهي بهدف تعزيز القيم الفنية والجمالية من خلال فتح المجال أمام الفنانين التشكيليين لإبراز مواهبهم وإغناء الحديقة بأعمالهم.

وكان مشروع “خدلك نفس” الذي أطلقه مجلس المدينة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدأ العمل على تأهيل حديقة المطار وسط مدينة درعا قبل عدة أشهر.

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