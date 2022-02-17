استطلاع رأي: أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن أداء بايدن

واشنطن-سانا

كشف استطلاع جديد للرأي نشرت نتائجه اليوم أن أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن كرئيس بشكل عام.

وبين الاستطلاع الذي أجراه موقع بوليتيكو بالتعاون مع مؤسسة مورنينغ كونسلت ونشرته صحيفة ذا هيل الأمريكية أن 53 بالمئة من الأمريكيين لا يوافقون على ما يقوم به بايدن كرئيس بشكل عام مقارنة بـ 43 بالمئة يوافقون.

وأشار الاستطلاع إلى أن 39 بالمئة فقط من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع يوافقون على طريقة استجابة بايدن لجائحة كورونا بينما أعطاه 41 بالمئة تصنيفاً ضعيفاً.

وكشف موقع فايف ثيرتي إيت الإلكتروني للاستطلاعات أيضاً أن متوسط استطلاعات الرأي التي أجريت حول ما إذا كان الأمريكيون يوافقون على استجابة بايدن للجائحة أظهر معارضة 48 بالمئة تقريباً وأن ما يقرب من 45 بالمئة من الأمريكيين يوافقون عليه.

وكان استطلاع رأي نشر الشهر الماضي أجرته شبكة سي بي اس نيوز بالاشتراك مع مركز يوغوف للأبحاث أظهر أن نصف الأمريكيين أكدوا شعورهم بعدم الرضا والإحباط من رئاسة بايدن في حين قال 40 بالمئة منهم إن ولاية الأخير جعلتهم يشعرون بالتوتر.

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