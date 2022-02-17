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ارتفاع أسعار الذهب

2022-02-17

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم نحو أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر والذي سجلته هذا الأسبوع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وذكرت وكالة رويترز البريطانية أن سعر الذهب ارتفع في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1876.41 دولاراً للأوقية ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ شهر حزيران الماضي.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب0.4 بالمئة إلى 1878.40 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى23.53 دولاراً للأوقية كما صعد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1068.57  دولاراً في أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر بينما زاد البلاديوم   1.8 بالمئة إلى 2321.38 دولاراً.

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