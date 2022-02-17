الأديبة غادة السمان في المشهد الثقافي المعاصر بدعوة من اتحاد الكتاب

دمشق-سانا

تعزيز حضور الأديبة القديرة غادة السمان في المشهد الثقافي السوري المعاصر ومشاركتها في أنشطته الحالية جزء من مشروع يسعى اتحاد الكتاب العرب لتحقيقه من خلال التواصل مع باقة من الأدباء السوريين الكبار.

وحول هذا المشروع أوضح الدكتور محمد الحوراني رئيس اتحاد الكتاب في تصريح لـ سانا أن اختيار السمان جاء بوصفها من اهم الأديبات السوريات الكبيرات في العصر الحديث حيث تم التواصل معها لإقامة أمسيات ولقاءات أدبية في دمشق والمحافظات وأعربت عن استعدادها للمشاركة بهذه المبادرات لأنها جاءت وفق تعبيرها من مؤسسة سورية تمثل الأدباء والمثقفين.

ولفت الحوراني أنه تم الاتفاق على نشر نتاجات للأديبة السمان في جريدة الأسبوع الأدبي الصادرة عن اتحاد الكتاب حيث يعمل رئيس تحرير الجريدة الشاعر توفيق أحمد على إعداد هذا الجانب.

محمد خالد الخضر

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