أسطول الشمال الروسي يجري مناورات في بحر بارنتس

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن سفنا تابعة لأسطول الشمال شاركت في مناورات للدفاع الجوي أجريت في بحر بارنتس.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن سفن مجموعة ضاربة تابعة لأسطول الشمال أجرت في بحر بارنتس مناورات للدفاع الجوي كما تم تنفيذ مهام صد هجمات عدو وهمي بالتعاون مع طائرات الأسطول المقاتلة.

وأشار البيان إلى أن المناورات شملت التعامل مع هجوم معاد بصواريخ كروز وطائرات أثناء عبور البحر واعتراض الأهداف الجوية منخفضة الطيران ومرافقتها وتدميرها افتراضياً.

و شارك في هذه المناورات نحو 20 سفينة حربية وسفينة دعم من أسطول الشمال وأكثر من عشر طائرات من طيران البحرية لأسطول الشمال.

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