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ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 94 شخصاً

2022-02-17

برازيليا-سانا

أعلنت السلطات المحلية فى البرازيل اليوم أن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت البلاد وصلت إلى 94 شخصاً على الأقل.

ونقلت رويترز عن السلطات قولها إن 94 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر هطول أمطار غزيرة على مدينة بتروبوليس التاريخية الواقعة فى منطقة جبلية بولاية ريو دى جانيرو بينما تقول فرق الإنقاذ إن هناك المزيد من المفقودين إثر انهيارات طينية طمرت المنازل وسيول غمرت الشوارع وجرفت السيارات والحافلات.

وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 58 شخصا على الأقل بينما لا تزال عمليات الإنقاذ والإغاثة متواصلة فى المناطق المتضررة.

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