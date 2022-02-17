مصر تسجل 54 حالة وفاة و2101 إصابة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة- سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 54 حالة وفاة و2101 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار فى بيان أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل حتى الآن إلى 461299 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 23519 حالات.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 2765 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافى ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 393254 شخصاً حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 56 حالة وفاة 2117 إصابة بفيروس كورونا.