ضحايا كورونا حول العالم أكثر من 5 ملايين و866 ألف شخص

عواصم- سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من خمسة ملايين و866 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه فى كانون الأول عام 2019 وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالى الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 417837094 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5866362 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 340860489 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 951290 حالة وفاة من أصل 79727604 إصابات تليها الهند مع تسجيلها 510441 حالة وفاة من أصل 42752542 إصابة ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 640774 حالة وفاة من أصل 27806786 إصابة.