إيران تدعو أطراف مفاوضات فيينا إلى النظر بواقعية للوصول إلى اتفاق

فيينا-سانا

دعت إيران الأطراف المفاوضة في فيينا حول الملف النووي إلى النظر بواقعية وتجنب الطمع واتخاذ القرار الجدي للوصول إلى اتفاق.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيس الوفد الإيراني المشارك في المباحثات النووية الجارية في فيينا علي باقري كني قوله في تغريدة عبر تويتر: “بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة اقتربنا من التوصل إلى الاتفاق أكثر من أي وقت مضى لكن لم يتم الاتفاق على شيء حتى يتم الاتفاق على كل شيء”.

وأضاف باقري كني إن النظرة الواقعية وتجنب الجشع والأطماع والالتفات إلى تجربة السنوات الأربع الماضية أمور ضرورية لتحقيق هدف الاتفاق مشيراً إلى أنه حان الوقت لتتخذ الأطراف المتفاوضة معنا قراراتها الجادة.

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