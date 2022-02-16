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التجارة الداخلية: قريباً طرح زيت دوار الشمس للمواطنين عبر البطاقة الالكترونية

2022-02-16

دمشق-سانا

في إطار خطة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين المواد الغذائية الأساسية ومنها مادة زيت دوار الشمس سيتم قريباً طرح المادة للمواطنين بموجب البطاقة الالكترونية وذلك بناء على توريد 25 مليون ليتر زيت دوار الشمس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أن سبعة عارضين تقدموا بعروضهم خلال جلسة فض عروض علنية عقدت في مبنى الوزارة بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم وتم توثيقها أمام كاميرات التسجيل واختيار أحد العروض وبناء على ذلك سيتم طرح زيت دوار الشمس بموجب البطاقة الالكترونية للمواطنين كما حدث في الدورة السابقة وذلك عند بدء التوريد وفق الاتفاق المنصوص عليه.

وأكد الوزير سالم حرص الوزارة على ضرورة تأمين زيت دوار الشمس للمواطنين بأقل التكاليف ووفق المواصفات القياسية السورية.

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