فنزويلا تؤكد دعمها المطلق لروسيا وتصفها بالحليف الاستراتيجي

كاراكاس-سانا

جددت فنزويلا اليوم التأكيد على دعمها المطلق لروسيا الاتحادية حكومة وشعباً ولاسيما فيما يتعلق بالأزمة مع أوكرانيا.

وذكر تلفزيزن تيليسور أن نائب الرئيس الفنزويلي ووزير النفط طارق العيسمي أكد خلال استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف وقوف كراكاس إلى جانب موسكو في الأزمة مع أوكرانيا مشيراً إلى أن هذا الاجتماع سيسمح للبلدين مواصلة تقييم وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهما لكونه يعبر عن عمق العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين.

كما نوه العيسمي بالتعاون الحالي بين البلدين ولاسيما أنه يقوم على أكثر من عشرين اتفاقية في مجالات مختلفة أبرزها الطاقة.

من جهته جدد بوريسوف التأكيد على أن فنزويلا تعتبر شريكاً استراتيجياً لروسيا في أمريكا اللاتينية والعالم بشكل عام منوهاً بتنسيق البلدين المشترك ولاسيما في المحافل الدولية والذي أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

كما أعرب برويسوف عن استعداد بلاده مواصلة تقديم التعاون لفنزويلا في مكافحة وباء كوفيد 19 مشيراً إلى أنه رغم التدابير الاقتصادية القسرية الأحادية التي اتخذتها حكومة الولايات المتحدة ضد فنزويلا إلا أن كركاس استطاعت تفعيل نشاطها الاقتصادي ولاسيما فيما يتعلق بزيادة إنتاج النفط وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.

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