اندلاع حريق هائل نتيجة تدهور ناقلة نفط غرب مدينة نيويورك الأمريكية

واشنطن-سانا

اندلع حريق ضخم اليوم جراء اصطدام ناقلة نفط بمبنى في منطقة لونغ ايلاند غرب مدينة نيويورك اليوم.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن رئيس قسم الإطفاء في المدينة قوله إن “الناقلة كانت محملة بـ 9200 غالون من مادة البنزين عندما انقلبت واشتعلت فيها النيران”.

وأضاف أن أعداد الإصابات كانت منخفضة وجميعها تم اسعافها إلى المشفى مشيراً إلى أن 150 من عناصر الإطفاء شاركوا في اخماد الحريق.

وعلى الفور باشرت السلطات بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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