بمشاركة 55 شركة وجهة عارض.. انطلاق فعاليات معرض بناء حلب

حلب-سانا

بمشاركة 55 شركة وجهة عارضة انطلقت مساء اليوم فعاليات معرض بناء حلب الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض والمؤتمرات بفندق شيراتون حلب.

ويضم المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام تشكيلة واسعة من مواد البناء والعزل والإكساء وأنواع الديكورات والعدد الصناعية وألواح الطاقة البديلة ومستلزماتها والأثاث المنزلي.

وبين وزير الصناعة زياد صباغ في تصريح للإعلاميين أن إقامة مثل هذه المعارض في سورية وخاصة في محافظة حلب يشكل بوابة لعرض منتجات الصناعيين منوهاً بأهمية تخصيص المعرض بمواد البناء والعزل ومستلزماته لاسيما في مرحلة إعادة الإعمار التي انطلقت في كل المحافظات السورية حيث تواكب الصناعة هذه المرحلة بمختلف أنواع الإنتاج الوطني المتميز مما يدل على تطور الصناعة وعودتها أفضل مما كانت عليه.

وقال مدير المجموعة العربية للمعارض علاء هلال إن افتتاح الدورة الثالثة من معرض بناء حلب دليل تقدم وتطور الصناعة الوطنية حيث تشارك به أكثر من 55 جهة عارضة من المحافظات السورية منها ثلاث شركات أجنبية صديقة وتم التركيز على توفير أنواع الطاقة البديلة ومواد البناء والعزل واللصق والسيراميك والكهرباء والمفروشات حيث يسهم المعرض بتقديم الحلول لشركات البناء والمهندسين وحلقة مهمة في الدورة الاقتصادية لاختصارها بسهولة ربط هذه الشركات والمقاولين بأصحاب المعامل المنتجة والموردين لمواد البناء بحلب.

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من المشاركين حيث أشار نضال اسماعيل إلى مشاركته بتقديم الجديد في مجال الطاقة الشمسية المستخدمة في المشاريع المنزلية والزراعية والصناعية بهدف التشجيع على استخدامها لكونها تحقق الوفر في ظل غياب الطاقة الكهربائية.

وبين علي خليل من شركة البرزشيمي آسيا الإيرانية أنه يشارك بمجموعة من مواد العزل والبناء والبيتون المسلح والمواد التي يتم إضافتها للإسمنت لتعطيه القوة والمتانة والصلابة منوهاً بأن مشاركته في المعرض تأتي انطلاقاً من وقوف الشعب الإيراني إلى جانب الشعب السوري والمساهمة في إعادة إعمار سورية حيث يتم العمل على تقديم التكنولوجيا الحديثة لتتم إعادة الإعمار بأفضل مراحلها.

وقال أحمد مصطو من شركة إنتاج تقنيات البناء الذكية إن أهمية المشاركة في المعرض هي التواجد بين الموردين وأن تكون صلة الوصل بينهم حيث يشكل فرصة كبيرة لتسويق المنتج الوطني والأجنبي وتلبية احتياجات شركات البناء لافتاً لمشاركته بمجموعة متنوعة من مواد البيتون والعزل الحراري والمائي والعدد الصناعية.

وأشار ياسر مكي من شركة متخصصة بمواد البناء والديكور لحرصه على المشاركة في معارض البناء لوضع الجديد في صناعة مواد البناء والديكور والأسقف المستعارة والبلاستيك العازل للرطوبة وبديل الرخام في متناول أصحاب شركات البناء والمقاولين للمساهمة في إعادة الإعمار.

قصي رزوق