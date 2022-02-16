مكتب (فان ستينبيرغ ادفوكيت) البلجيكي يرفع للجنائية الدولية شهادات تعذيب من تركيا

بروكسل-سانا

أكد يوهان فاندي لانوت أستاذ القانون في جامعة غينيت البلجيكية أن لديه أدلة على ارتكاب مسؤولين في تركيا “جرائم ضد الإنسانية” سيقدمها إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي حديث لصحيفة ميديا هايس البلجيكية أكد لانوت وهو مستشار قانوني من مكتب “فان ستينبيرغ ادفوكيت” أنه “سيتم رفع شكاوى الضحايا والأدلة إلى الهيئات الدولية وأبرزها المحكمة الجنائية الدولية” موضحاً أنه “تم جمع ما يقارب من 800 شهادة تعذيب و60 عملية اختطاف وأكثر من ألفي حالة احتجاز تعسفي”.

ولفت إلى أن هناك الآلاف من الضحايا الذين يخشون التعاون معه تفادياً لاحتمالية فرض المزيد من الإجراءات التعسفية بحقهم على يد سلطات النظام التركي.

وأضاف لانوت أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تأسست لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مشيراً إلى أن هناك الكثير في تركيا يمكن أن يواجهوا اتهامات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تحت حكم رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان.

وشدد لانوت على أن الديمقراطية وكل ما يتعلق بحقوق الإنسان غابت في تركيا مشيراً إلى أنها باتت مجرد نظام استبدادي.

وأطلق مكتب المحاماة البلجيكي “فان ستينبيرغ ادفوكيت” عام 2020 “محكمة تركيا” باعتبارها محكمة رأي يقودها المجتمع المدني للفصل والقضاء في انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة في تركيا.

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