كيف ساهم تشغيل بئر المران على الطاقة الشمسية لتخفيف معاناة الأهالي؟

اللاذقية-سانا

ساهم تركيب منظومة الطاقة الشمسية على بئر المران في قرى “المران وكتف المران واسطمنا” بريف اللاذقية في تخفيف معاناة الأهالي وزيادة ساعات التشغيل وإرواء القرى المستهدفة كل 5 أيام بدلاً من 15 يوماً.

وأوضح مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية المهندس طارق إسماعيل في تصريحات لـ سانا أن تركيب منظومة الطاقة الشمسية على بئر المران يندرج ضمن خطة المؤسسة لتأمين وصول المياه والتخفيف من معاناة السكان في المناطق الجبلية والقرى البعيدة بريف المحافظة نتيجة تعدد مراحل الضخ وظروف التقنين الكهربائي.

ونوه إسماعيل بنجاح تجربة تشغيل بئر بسين باستخدام الطاقة البديلة والنتائج الجيدة التي حققتها بعد 3 أشهر من وضعها في الخدمة حيث يبلغ عمقها 700 متر وغزارتها نحو 25 متراً مكعباً بالساعة وتستفيد منها 9 قرى منها بسين وقسم من عوينة الريحان والباسل والقطلبة والقليلة مشيراً إلى أن خطة العام الحالي تتضمن تركيب منظومات طاقة شمسية على 3 آبار في ريفي جبلة والقرداحة.

وبين مدير وحدة مياه القرداحة المهندس جلال جديد أن تحويل الاعتمادية في تشغيل بئر المران من الطاقة الكهربائية إلى الشمسية أدى إلى تحسين الواقع المائي للقرى المستفيدة من البئر والتخفيف من الأثر السلبي للتقنين الكهربائي على عملية الضخ مبيناً أن عمق البئر 200 متر وتقدر الغزارة بـ 10 أمتار مكعبة كما يتألف المشروع من 85 لوحاً شمسياً مع شبكة توزيع لقرى “المران وكتف المران واسطمنا”.

ولفت عبد الرزاق صالح من قرية اسطمنا وغدير إبراهيم من قرية المران إلى التحسن في مواعيد تزويد مناطقهم بالمياه وتقليص المدة الزمنية الفاصلة بين مرات الضخ من مرة واحدة كل 15 يوماً إلى مرة كل 5 أيام.

رشا رسلان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency