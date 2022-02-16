مصرع 38 شخصاً جراء الفيضانات في البرازيل

ريو دي جانيرو-سانا

لقي 38 شخصاً على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ونقلت رويترز عن السلطات قولها: إن أمطاراً غزيرة هطلت وتسببت بفيضانات في مدينة بيتروبوليس السياحية قرب ريو دى جانيرو أسفرت عن مصرع 38 شخصاً بينما لا تزال فرق الانقاذ تبحث عن مفقودين.

وتضرر أكثر من 80 منزلاً نتيجة الانهيارات الأرضية في بلدة “مورو دا اوفيسينا” كما اضطر أكثر من300 شخص لمغادرة منازلهم وهطل في أقل من ست ساعات في المدينة 260 ميليمتراً تقريباً من الأمطار أي أكثر مما كان متوقعا لكامل شهر شباط وفقا لما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمصرع 18 شخصاً جراء الفيضانات.

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