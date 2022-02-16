الجهات المعنية تواصل تسوية أوضاع المطلوبين في محافظات دير الزور والرقة وحلب

محافظات-سانا

تلبية لرغبة الأهالي تواصل مراكز التسوية عملها في دير الزور والرقة وحلب لإتاحة الفرصة أمام جميع المشمولين بها وفق البنود التي وضعتها الدولة والتي تستهدف المطلوبين من المدنيين والعسكرين الفارين والمتخلفين عن خدمتي العلم الإلزامية والاحتياطية.

ففي دير الزور أشار مراسل سانا إلى أن مركز التسوية بصالة العامل واصل استقبال الراغبين بالانضمام إلى عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة حيث أشار عبود العطية إلى أن التسوية أتاحت له فرصة عظيمة ليعود إلى خدمته العسكرية في حين بين محمد البرجس أنه متخلف عن الخدمة الإلزامية وقام بتسوية وضعه تمهيدا للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري.

وأوضح علي الطه وحسن المقصود ورضوان بهاء الدين انهم قدموا من منطقة الجزيرة وقاموا بتسوية أوضاعهم ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية في قراهم التي هجروا منها لسنوات قضوها في مناطق سيطرة ميليشيا “قسد” التي تفتقد الأمن والأمان بينما دعا صالح الشعبان كل من تشملهم التسوية لاغتنام الفرصة والعودة إلى الوطن الذي يتسع لجميع أبنائه.

وأفاد مراسل سانا في الرقة بأن لجنة التسوية في مركز السبخة بريف الرقة الشرقي واصلت عملها وسط إقبال متزايد من المشمولين بها حيث سوت اليوم أوضاع العشرات منهم ضمن إجراءات ميسرة.

وأكد عدد من المطلوبين في تصريحات للمراسل أنهم اتصلوا فور تسوية أوضاعهم بعدد من الأشخاص الذين تشملهم التسوية وأخبروهم عن الآلية السهلة والاجراءات الميسرة من قبل اللجنة ما شكل دافعاً قوياً لهم للانضمام إليها وتحدي العراقيل التي تضعها ميليشيا “قسد” لمنعهم من الوصول إلى المركز.

وفي مسكنة بريف حلب الشرقي ذكر مراسل سانا أن العشرات من المطلوبين انضموا اليوم إلى عملية التسوية المستمرة هناك حيث نوه عدد منهم بالفرصة المتمثلة بالتسوية والتي منحتهم إياها الدولة ليتمكنوا من العودة إلى حياتهم بين أهلهم والالتحاق بصفوف الجيش للمتخلفين والفارين منهم.

وتتواصل خلال الأيام القادمة عملية التسوية لإتاحة الفرصة أمام المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية للانضمام اليها.

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