فتح تحقيق بعد العثور على مقابر جماعية في دونباس

موسكو-سانا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم فتح قضية جنائية بعد اكتشاف مقابر جماعية للمدنيين في منطقة دونباس شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالة نوفوستي عن اللجنة قولها في بيان “تم رفع دعوى جنائية بشأن اكتشاف مقابر جماعية للمدنيين في إقليم دونباس بموجب القسم 1 من المادة 356 من القانون الجنائي الروسي” مضيفة.. “إن المعاملة القاسية للسكان المدنيين واستخدام الأسلحة تحظره المعاهدة الدولية”.

ووفق اللجنة تم اكتشاف 5 مقابر جماعية في قرية سلوفيانسيبرسك بمنطقة سوكوغوروفسكا بيرفومايسك السكنية وقرية فيدنويه 1 بالقرب من لوغانسك وعلى مشارف قرية فيرخنيشيفيرفسكا في مقاطعة كراسنودونسكي في الفترة من اب إلى تشرين الأول 2021.

وأضافت اللجنة “تم استخراج رفات 295 مدنيا على الاقل قتلوا نتيجة القصف العشوائي للقوات المسلحة الأوكرانية عام 2014 من بينها جثث لنساء من مختلف الأعمار”.