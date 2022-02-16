سنغافورة تستأنف إجراءات إعادة فتح الحدود

سنغافورة-سانا

أعلنت سنغافورة اليوم استئناف إجراءات إعادة فتح الحدود بعد وقفها بسبب تفشي متحور أوميكرون من فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة في سنغافورة قولها “إنها ستمدد إجراءات السفر دون حجر صحي بحيث تشمل بلدانا عدة وستقوم بتسهيل الإجراءات الحدودية لجميع المسافرين وإلغاء شرط الموافقة على الدخول بالنسبة للمقيمين الذين يحملون تصاريح إقامة طويلة الأمد”.

وستستعيد سنغافورة أيضاً حصصها في إطار برنامج السفر بالنسبة لمن تلقوا التطعيم وستزيدها بعد خفضها في كانون الأول الماضي في مواجهة انتشار المتحور أوميكرون.

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