النقل تبدأ استقبال طلبات اعتراض العاملين والمتقاعدين الذين يملكون سيارة سياحية واحدة

دمشق-سانا

بدأت اليوم مديريات النقل بالمحافظات استقبال طلبات الاعتراض من المستثنين من الدعم بسبب امتلاك سيارة واحدة ومن هم من المتقاعدين أو العاملين المدنيين والعسكريين “مؤقت ودائم” وفق المهندسة ريا عرفات مديرة المعلوماتية في وزارة النقل.

ريا أوضحت في تصريح لمراسل سانا أنه يتوجب على صاحب العلاقة من الفئات المشار إليها أعلاه الحضور شخصياً عند تقديم طلب إلى مبنى مديرية النقل أو الدائرة التابعة لها في محافظته مصطحباً معه ثبوتيات تتضمن وثيقة أصلية من الجهة التي يعمل لديها باسمه الكامل ورقمه الوطني تثبت أنه من تعداد العاملين في هذه الجهة ممهورة بتوقيع وختم آمر الصرف وعلى العسكريين التابعين لوزارة الدفاع أو الداخلية أصحاب العلاقة تقديم وثيقة أصلية من قائد الوحدة العسكرية التابعين لها.

كما تشمل الأوراق الثبوتية المطلوبة وفق ريا صورة عن الهوية الشخصية للمدنيين أو الهوية العسكرية للعسكريين ورخصة سير السيارة التي طالها الاستثناء من الدعم “بطاقة الميكانيك”.

أما بالنسبة للعاملين المتقاعدين من مدنيين وعسكريين فبينت ريا انه يطلب منهم وثيقة أصلية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات أو من فروعهما في المحافظات متضمنة الاسم الكامل والرقم الوطني لصاحب العلاقة مع صورة الهوية ورخصة سير السيارة “بطاقة الميكانيك”.

ولفتت ريا إلى أن مديريات النقل تستقبل طلبات الاعتراض من الساعة الـ 8 صباحا وحتى الساعة الـ 4 بعد الظهر مشيرة إلى أن وجود كوادر مختصة في كل مديرية لدراسة وتدقيق البيانات ومطابقتها مع الوزارات المختصة وتتخذ الإجراءات القانونية بأي مخالفة في أي وثيقة مقدمة وتقوم بمتابعتها ومعالجتها مع الجهات صاحبة الاختصاص أصولاً.

وبينت ريا أن طلبات الاعتراض على الاستثناء من الدعم بسبب امتلاك سيارات المقدمة لوزارة النقل عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الاتصالات والتقانة في الأول من الشهر الجاري بلغت حتى الان أكثر من 63 ألف طلب بينما وصل عدد الطلبات المعالجة منها حتى أمس الأول إلى أكثر من 55 ألف طلب.

مهران معلا