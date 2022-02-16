السيد نصر الله: المقاومة ماضية في مواجهة العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة حافظت على لبنان وهويته بعد الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 وهي ماضية في مواجهة أطماع العدو وحماية لبنان ومناصرة الشعب الفلسطيني رغم كل المؤامرات والضغوط.

وقال السيد نصر الله في كلمة اليوم بذكرى الشهداء القادة: في عام 1982 كانت هوية لبنان العربية مهددة وكان مخططا إلحاقه بـ (إسرائيل) والمشروع الصهيوني وكانت هناك إرادات داخلية مؤيدة لهذا المنحى والاتجاه لكن المقاومة خاضت مع كل الأحرار في هذا البلد ومع كل السياديين الحقيقيين معركة تحرير لبنان واستعادة سيادته وصنع استقلاله الحقيقي الجديد وحريته وكرامته وعزته وحافظت المقاومة بكل فصائلها ومن ضمنها حزب الله على هوية لبنان التي كادت تندثر نتيجة اجتياح العام 1982 وهي التي ستبقى تحافظ على هذه الهوية.

وأشار السيد نصر الله إلى تعاظم قوة المقاومة اليوم حيث أصبح لديها القدرة على تحويل الصواريخ الموجودة لديها بالآلاف إلى صواريخ دقيقة وبدأت فعلياً بذلك منذ سنوات كما بدأت بتصنيع المسيرات موضحاً أن الشعب جزء أساسي من المعادلة والبيئة الحاضنة للمقاومة وأساس في إنجازاتها ومهماتها.

وقال السيد نصر الله: نرى (إسرائيل) في حالة انحدار وعلى طريق الزوال والمسألة مسألة وقت ليس أكثر.. وكبار قادة العدو ومعاهد الأبحاث يتحدثون هذه اللغة مشدداً على أن مستقبل المنطقة هو مستقبل مختلف عما ينظر إليه الآخرون ويبنون عليه حساباتهم فهناك حسابات كبيرة بنيت في الثمانينيات وفي التسعينيات في لبنان والمنطقة وكلها ذهبت أدراج الرياح.

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