أكثر من 400 بالمئة زيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل العطرية بالحسكة

الحسكة-سانا

تضاعفت المساحة المزروعة بالمحاصيل العطرية التي قام فلاحو محافظة الحسكة بزراعتها للموسم الشتوي الحالي أربعة أضعاف عن المخطط لها من قبل مديرية الزراعة.

وبين مدير دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لـ سانا أن عمليات زراعة المحاصيل العطرية التي بدأت مطلع شهر كانون الثاني الماضي مستمرة حتى نهاية الشهر الحالي حيث بلغت المساحة المزروعة بهذه المحاصيل لغاية تاريخه 26 ألف هكتار موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي وخاصة في منطقتي الاستقرار الزراعي الأولى والثانية.

ولفت بلال إلى أن عمليات زراعة هذه المحاصيل لا تزال مستمرة في المنطقة الجنوبية والشرقية من المحافظة التي تعد مناطق استقرار رابعة وخامسة ومعدل الأمطار فيها هو الأقل وذلك في ظل إقبال الفلاحين على الزراعة بعد تساقط الأمطار مؤخراً مبيناً أن المساحة المزروعة توزعت على نحو 5ر16 ألف هكتار من الكمون و 8150 هكتار كزبرة و 1250 هكتار حبة سوداء.

أهالي المنطقة الجنوبية القريبة من مجرى نهر الخابور وريف الشدادي باشروا مؤخراً بزراعة هذه المحاصيل نتيجة انخفاض تكاليف زراعتها وضمان تسويقها حيث يوضح الفلاح داوود العطية أن المنطقة بدأت مطلع الشهر الحالي زراعة محصول الكمون بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخراً مشيراً إلى أن المحاصيل العطرية ليست من المحاصيل الأساسية التي يزرعها الأهالي كالقمح والشعير والقطن ولكن خلال السنوات الأخيرة لجأ الفلاحون لزراعتها لأسباب مختلفة أهمها زراعتها البعلية وانخفاض تكاليف إنتاجها وأسعار تسويقها المجزية.

وبلغت المساحة المخططة لزراعة المحاصيل العطرية في المحافظة للموسم الحالي 5505 هكتارات منها 3205 هكتارات كمون و 2300 هكتار كزبرة فيما لم يتم التخطيط لزراعة الحبة السوداء.

نزار الحسن

نشرة سانا الاقتصادية

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