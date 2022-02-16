اضطراب في حركة الملاحة الجوية باليابان إثر خلل إلكتروني

طوكيو-سانا

أعلنت شركة الخطوط الجوية اليابانية اليوم أن خللاً في نظام الكمبيوتر أدى إلى تأخر الرحلات الداخلية والدولية بعد تعطل عمليات التسجيل الآلية للركاب ومراجعة جوازات سفرهم والحجز عبر شبكة الإنترنت.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الشركة قولها إنه “من غير الممكن حالياً إتمام الحجوزات على موقع الشركة الإلكتروني” مشيرة إلى احتمال استمرار الاضطرابات في مواعيد الرحلات الجوية.

ولم يعرف حتى الآن سبب الخلل الإلكتروني فيما دعت شركة الخطوط الجوية اليابانية العملاء إلى التحقق من أحدث المعلومات على موقعها الإلكتروني.

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