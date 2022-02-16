روسيا:عودة معدات وآليات عسكرية من القرم بعد انتهائها من التدريبات

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم عودة وحدات المنطقة العسكرية الجنوبية إلى أماكن تمركزها الدائم بعد انتهاء تدريبات عسكرية في شبه جزيرة القرم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان: “عبر القطار الذي يقل معدات عسكرية تابعة لوحدات المنطقة العسكرية الجنوبية جسر القرم في طريقه إلى نقاط تمركزها الدائم” موضحة أنه “سيتم بعد وصول هذه المعدات إلى قواعدها تجهيزها لمرحلة جديدة من التدريبات العسكرية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس بدء عودة المعدات العسكرية والجنود التابعين للمنطقة العسكرية الجنوبية إلى قواعدهم بعد انتهاء تدريبات أجرتها القوات الروسية في شبه جزيرة القرم.

كما أعلنت الوزارة أمس أن جزءاً من العسكريين المشاركين في التدريبات الروسية البيلاروسية المشتركة “حزم الاتحاد 2022” بدؤوا العودة إلى أماكن تمركزهم الدائم فيما ستكمل كل الوحدات المشاركة في هذه التدريبات عودتها إلى قواعدها بعد انتهائها في الـ 20 من شباط الجاري.

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