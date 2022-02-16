مياه حماة تستثمر المحطة الكهروضوئية الرابعة لتشغيل الآبار في السقيلبية

حماة-سانا

باشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب بحماة الاستثمار الفعلي للمحطة الكهروضوئية الرابعة لتأمين مصدر طاقة مستمر لتشغيل آبار مياه الشرب في مدينة السقيلبية.

وأوضح الدكتور مطيع العبشي مدير المؤسسة في تصريح لمراسل سانا أن هذه المحطة تم تأسيسها في حديقة الريحانية وسط مدينة السقيلبية وهي تضم 80 لوحاً كهروضوئياً بقدرة تصل إلى 35 حصاناً وتساهم في استخراج المياه عبر الغاطسات بطاقة 50 متراً مكعباً بالساعة وهو ما يزيد من القدرة التشغيلية لآبار الشرب وتخفيف الأعباء المترتبة على المواطنين جراء الانقطاعات الطويلة للكهرباء.

وأضاف العبشي إن هذه المحطة تأتي في الترتيب الرابع بين محطات الطاقة الكهروضوئية بالمحافظة بعد محطات صوران والحمرا وعقيربات وتعد مصادر مستدامة للطاقة النظيفة وهي ذات قدرات تشغيلية جيدة وتلبي حاجات المواطنين مبيناً أن المؤسسة بصدد التوسع الأفقي في نشر هذه المحطات ضمن مجال محافظة حماة.

عيسى حمود

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