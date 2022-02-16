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ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين

2022-02-16

بكين-سانا

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني الماضي.

وذكرت وكالة شينخوا أن بيانات صدرت عن الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء تظهر تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.8 بالمئة على أساس سنوي وارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأشارت البيانات أيضاً إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الصين الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع بنسبة 9.1 بالمئة على أساس سنوي في كانون الثاني الماضي.

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