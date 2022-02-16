الحرارة حول معدلاتها وأمطار خفيفة متوقعة على بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والوسطى ويكون مائلاً للبرودة ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مائلاً للبرودة ليلاً مع تحذير من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في المناطق الوسطى والقلمون وغوطة دمشق.

وشهدت محافظة حمص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية هطولات مطرية متفرقة بلغت في الناصرة ومرمريتا وقلعة الحصن 6 مم وتلكلخ وشين 3 مم والعريضة 1 مم.

وفي محافظة طرطوس سجلت الهطولات في صافيتا 5 مم وطرطوس 4 مم ودريكيش 3 مم والقدموس ومشتى الحلو 2 مم وبانياس والشيخ بدر والصفصافة 1 مم .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….

الاربعاء الخميس الجمعة دمشق 15/4 15/5 18/4 القنيطرة 14/3 14/4 17/3 درعا 15/4 15/6 19/5 السويداء 13/3 13/5 17/4 حمص 15/5 15/6 17/5 حماة 16/6 16/7 18/6 الحسكة 19/4 19/5 17/4 اللاذقية 18/11 18/10 19/11 طرطوس 18/11 18/11 19/11 حلب 15/3 15/4 15/4 ادلب 15/4 15/5 15/4 دير الزور 18/8 18/9 19/9 الرقة 16/5 16/6 17/6

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