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بايدن: لا بد من إعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح

2022-02-15

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تتفق مع روسيا على ضرورة مواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للأمن في أوروبا.

ونقلت وكالة رويترز عن بايدن قوله في خطاب اليوم: إن الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يزال مرجحاً جداً حسب زعمه مهدداً من جديد بفرض عقوبات “قاسية” على روسيا والضغط على أكبر مؤسساتها المالية والصناعية معترفاً في الوقت ذاته بأن مثل هذه العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا ستضرب بلاده كما ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود.

كما توعد بايدن بالضغط على ألمانيا ووقف مشروع “السيل الشمالي 2” وإمدادات الغاز الروسي لأوروبا.

يذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها في أوروبا عمدوا للتصعيد وتأجيج التوترات عبر الحملات الدعائية المضللة التي تروج لفكرة هجوم روسي وشيك على أوكرانيا وهو أمر تنفيه موسكو جملة وتفصيلاً وتؤكد أن ترويج هذه المزاعم يرمي لتبرير حشد القوات الأطلسية في شرق أوروبا.

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