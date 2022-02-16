زراعة درعا تقدم خمس وحدات تصنيع لإنتاج سماد الكومبوست

درعا-سانا

قدمت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بدرعا اليوم خمس وحدات تصنيع لإنتاج سماد الكومبوست من مخلفات المزرعة لمزارعي قرى وبلدات الفقيع والشيخ مسكين ونامر واليادودة ومساكن جلين وذلك بدعم من منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة “الفاو”.

وقال مدير الزراعة المهندس بسام الحشيش بتصريح لمراسل سانا اليوم بعد اتمام مشروع إنتاج شتول الخضار بالإنفاق المنخفضة الذي شمل 17 قرية تقوم مديرية الزراعة بدرعا بتنفيذ مشروع رديف لإنتاج السماد العضوي “الكومبوست” وذلك بهدف تدريب المزارعين على إنتاج الكومبوست واستخدامه لزراعة البذور دون الحاجة إلى شراء مادة التورب وكذلك إمكانية استخدامه لتسميد أرض المزرعة.

وأضاف أن فكرة إنتاج الكومبوست تقوم على أساس استخدام مخلفات المزرعة من بقايا تقليم وأعشاب خضراء وجافة والمخلفات الحيوانية ما يوفر تكاليف كبيرة على المزارع.

وأوضح المهندس الحشيش أن المديرية قدمت المعدات اللازمة لعملية الإنتاج “فرامات وبيتا شبكياً وأدوات حقلية” بالتعاون مع منظمة الفاو إضافة إلى الدعم الفني من قبل مديرية الزراعة مشيراً إلى أن إنتاج الكومبوست في هذا المشروع يتم دون إضافات كيميائية ما يجعله أمناً وغنياً بالعناصر الكيميائية فضلاً عن تحسين خواص التربة فيزيائياً بشكل كبير.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency