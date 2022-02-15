الوزير سالم: منتجات المشاركين في (منتجين 2) ضمن صالات السورية للتجارة والعقود تم توقيعها

دمشق-سانا

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة مستمرة بجهودها وعبر كل أجهزتها وكوادرها في دعم المشاركين بمعرض “منتجين 2” الذي احتضنه خان الشونة بحلب القديمة خلال الفترة ما بين الـ 15 والـ 20 من كانون الأول الماضي.

وبين الوزير سالم في تصريح صحفي أنه وضمن بنك الأهداف المحدد لدعم المشاركين بمعرض “منتجين 2” تم عقد اجتماع بين إدارة السورية للتجارة وغرفة تجارة حلب من جهة وبين أسرة منتجين المتخصصين بإنتاج المواد “الغذائية والكيميائية” بغية شراء منتجاتهم بشكل مباشر لصالح السورية للتجارة وتوقيع عقود شرائية بقيمة خمسة ملايين ليرة سورية لكل منتج وعرضها في صالات السورية للتجارة.

ولفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النهوض بالواقع الاقتصادي ورفع معيشة المواطن السوري وإعادة الإعمار مؤكداً أنه سيتم تقديم كل الدعم لأصحاب هذه المشاريع وفق إمكانات الوزارة وبما يخدم تطوير الصناعة الوطنية وتطوير حاضنات الأعمال وتقديم منتج وطني نوعي يعود بالمنفعة على المواطن والمنتج والوطن.

وكان 258 منتجاً من أصحاب المهن والورشات والصناعات الصغيرة شاركوا في معرض “منتجين 2” توزعوا على 107 أجنحة تضمنت منتجاتهم من المواد الغذائية والألبسة والجلديات والأعمال اليدوية والمفروشات والصناعات الهندسية وغيرها.

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