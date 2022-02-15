أغنيات للجولان… أمسية في ثقافي الميدان لثلاثة من الشعراء

دمشق-سانا

التغني بالجولان المحتل وصمود أهله بوجه الاحتلال الصهيوني كان السمة الأبرز في الأمسية الشعرية التي أقامها المركز الثقافي في الميدان تحت عنوان أغنيات للجولان.

وغلبت أوزان الخليل على قصائد الشعراء المشاركين في الأمسية مع بعض قصائد التفعيلة لجهة الشكل في حين جنحت معظم القصائد إلى الحداثة مضموناً من خلال الإنزياحات والصور والرمزية الشفافة.

واستهل الأمسية الشاعر فرحان الخطيب بقصيدة تغنى فيها بالجولان المحتل تحت عنوان يا مجدل الشمس وأخرى أهداها إلى الأسير المحرر صدقي المقت مختتماً بقصيدة بعنوان عروس إلى الجولان.

وجاءت مشاركة الشاعر الدكتور نزار بني المرجة بقصيدة بعنوان عرس لمجدل شمس إضافة إلى قصيدة بعنوان صلاة في مجدل شمس.

الشاعر محمد حسن العلي شارك بمجموعة قصائد حملت معاني حب الوطن والاعتزاز بنضال أبناء بالجولان المحتل إضافة إلى قصيدة أهداها للشاعر أبو تمام الذي حطم تمثاله الإرهاب التكفيري بعنوان شهيد الشعر حياً وميتاً.

أدارت الأمسية ليلى صعب رئيسة المركز وأشارت إلى مكانة الجولان وأهميته وأن السوريين لن يتنازلوا عن حبة تراب واحدة منه وسيرجع عاجلاً أم آجلاً.

بلال أحمد

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