موسكو: طلب كييف توضيح أنشطتنا العسكرية محاولة لتحويل الانتباه عن أنشطتها غير العادية

موسكو-سانا

جددت موسكو التأكيد على عدم إجرائها أنشطة عسكرية غير اعتيادية على حدود أوكرانيا مشيرة إلى أن طلب أوكرانيا إجراء مشاورات لبحث انشطة روسيا على الحدود المشتركة هو محاولة لتحويل الانتباه عن الأنشطة العسكرية “غير العادية” التي تقوم بها كييف نفسها.

وتعليقاً على طلب أوكرانيا إجراء مشاورات عاجلة مع روسيا في إطار وثيقة فيينا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لبحث أنشطة روسيا العسكرية على حدود أوكرانيا قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان نشرته اليوم إنه “كان يمكن لموسكو ترك طلب كييف بلا اعتبار لأنه يحتوي على عبارات غير مقبولة تخص وضع شبه جزيرة القرم الروسية التي وصفها نص الطلب الأوكراني بالمحتلة مؤقتا” مضيفة إنه مع ذلك فإن “الوزارة قررت في إطار تأكيد تمسك موسكو بالانفتاح في المجال العسكري أن تبلغ بأن روسيا لا تجري أنشطة غير عادية على حدود أوكرانيا وبالتالي فلا مسوغ لإطلاق آلية للحد من المخاطر”.

وأوضحت زاخاروفا في بيانها أن موسكو لفتت انتباه شركائها في السابق إلى حقيقة تمركز مجموعة كبيرة من القوات المسلحة الأوكرانية على الجانب الآخر من الحدود وقيامها بقصف شبه يومي للمدنيين في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

كما أكدت زاخاروفا أن الطلب الأوكراني ليس سوى محاولة لتحويل الانتباه عن الأنشطة العسكرية غير العادية التي تخوضها أوكرانيا نفسها.

وشددت زاخاروفا في ختام بيانها على أهمية تركيز منظمة الأمن والتعاون في أوروبا على ممارسات أوكرانيا ورعاتها الذين يخلقون الخطر العسكري إذا كانوا مصممين حقاً على تقليل هذا الخطر.

من جانب اخر لفتت زاخاروفا إلى أن إعداد الرد الروسي على رسالتي واشنطن والناتو الجوابيتين حول الضمانات الأمنية الروسية المقترحة بات في مرحلته الختامية.

وأوضحت زاخاروفا في فيديو نشرته على تلغرام اليوم أن الرد الروسي في المرحلة الختامية وسيتم نشره للعلن.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد أن روسيا ستنشر ردها قريباً.