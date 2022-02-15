طيران النظام السعودي يستهدف أحياء محافظات يمنية عدة

صنعاء-سانا

استهدف طيران النظام السعودي مجدداً اليوم عدة أحياء سكنية ومديريات في محافظات حجة ومأرب والجوف اليمنية.

ونقل موقع “المسيرة نت” عن مصدر أمني قوله: “إن طيران العدوان السعودي شن سبع غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة وثلاث غارات على مديريتي صرواح والوادي بمحافظة مأرب كما شن غارتين على منطقتي اليتمة والظهرة بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على الأجاشر قبالة نجران”.

كما ارتكبت قوات النظام السعودي ومرتزقتها خلال الساعات الـ 24 الماضية 363 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة والذي تم التوصل إليه منذ عام 2018.

وكان يمني استشهد وأصيب اثنان أخران أمس جراء استهداف طيران النظام السعودي بغارتين مديرية المطمة في محافظة الجوف.

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