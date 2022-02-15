6300 مستفيد من برامج جمعية الموارد البشرية العام الماضي

دمشق-سانا

أكثر من 6300 متدرب استفادوا من الأنشطة والدورات المجانية التي أقامتها جمعية الموارد البشرية خلال العام الماضي وفق ما تم عرضه خلال الاحتفال بالعيد السنوي الخامس عشر للجمعية الذي أقيم اليوم في فندق الشيراتون بدمشق.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور راكان إبراهيم بين لـ سانا أن الوزارة تدعم دور هذه الجمعيات من خلال التسهيلات القانونية لعملها إضافة إلى الدعم الفني والإداري واللوجستي وتقديم الرعاية لها نظراً لدورها في تأمين التدريب العملي للداخلين إلى سوق العمل والمساهمة بتأمين فرص العمل للشباب في القطاعين العام أو الخاص.

بدوره رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور منير عباس أكد دور الجمعية في إعادة إعمار العنصر البشري لكونه الاستثمار الصحيح مشيراً إلى أن الجمعية تقدم خدماتها بشكل مجاني وتطوعي إلى كل المستفيدين.

وبين أن عدد ورشات العمل والتدريبات المقدمة في الجمعية بلغ 210 ووصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 6300 متدرب وباحث عن عمل خلال العام الماضي مضيفاً أن “عدد الفرص الوظيفية المعلنة وصل إلى ما يقارب 1100 في مختلف المنظمات المحلية والدولية والقطاعات والصناعات”.

مديرة قسم الموارد البشرية في شركة سيريتل سمر حلبي أوضحت أن الشركة من الداعمين للنشاطات التي تتعلق بالموارد البشرية مشيرة إلى أنه يوجد تعاون دائم مع الجمعية في مجال تنمية الطاقات البشرية وتبادل الخبرات وصولاً لتطوير سوق العمل السورية ورفدها بخبرات حقيقية على أسس علمية وإدارية حديثة.

المدرب بمجال التسويق وإدارة الاعمال فراس رمو قال: إن برنامج التدريب يسمح للمتقدمين لسوق العمل أن يكونوا جاهزين اذ يتم تجهيز المرشح للعمل من حيث المهارات والخبرات في مختلف القطاعات ليتم اكتسابها بشكل عملي.

راما عبد المجيد طالبة حقوق من المتدربين قالت: “إن الشيء المهم الذي اكتسبته من الدورات هو العلاقات الجديدة والخبرة في التعامل مع الأشخاص والتواصل معهم بشكل أفضل إضافة إلى تقوية الشخصية” في حين بين طالب إدارة الأعمال محمد عطايا أن الدورات المقدمة تعطي الخبرة الكافية لدخول سوق العمل وإضافة خبرات جديدة مع الدراسة الأكاديمية موجهاً نصيحة إلى جميع الباحثين عن عمل لحضور هذه الدورات والتركيز على الجانب العملي لكونه الأساس في دخول سوق العمل.

وخلال الحفل كرمت الجمعية طلاباً ومدربين وشركاء استراتيجيين أبرزهم الأمانة السورية للتنمية بحضور عدد من ممثلي الوزارات ومديري منظمات في القطاعين العام والخاص وجمعيات أهلية.

يشار إلى أن جمعية “إدارة الموارد البشرية” هي جمعية غير حكومية وغير ربحية تعمل على نشر ثقافة إدارة الموارد البشرية في كل من القطاع العام والخاص والأهلي وزيادة الوعي لأهميتها كشريك استراتيجي لمؤسسات الأعمال في سورية.

مهند سليمان

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