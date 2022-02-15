الصحة العالمية تحذر من زيادة إصابات كورونا شرق أوروبا

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا شرق أوروبا مشيرة إلى أن ست دول تشهد زيادة حادة في عدد الإصابات.

ونقلت منظمة الصحة العالمية على موقعها الإلكتروني عن مدير منطقة أوروبا في المنظمة “هانس كلوغه” قوله اليوم إنه “في جميع أنحاء أوروبا تم تسجيل أكثر من 165 مليون إصابة بفيروس كورونا و1.8 مليون وفاة حتى الآن” مؤكداً أن “هذا المرض لا يزال مميتاً حيث ان الفيروس أودى بحياة 25 ألف شخص الأسبوع الماضي”.

وأشار كلوغه إلى أن “الأنظمة الصحية تتعرض لضغوط متزايدة وتصاعد حالات الإصابات بين العاملين في مجال الرعاية الصحية حيث ارتفعت الاصابات من 30 ألفاً نهاية العام الماضي إلى 50 ألفاً الشهر الماضي” مبيناً أن “عدد الموظفين المتاحين لتقديم الرعاية انخفض كما ازداد خطر انتقال العدوى بأماكن الرعاية الصحية الأمر الذي زاد من تفاقم المشكلة”.

ودعا كلوغه الحكومات والسلطات الصحية والشركاء المعنيين إلى فحص الأسباب المحلية التي تؤثر في انخفاض الطلب على اللقاح وقبوله وابتكار تدخلات مخصصة لزيادة معدلات التطعيم بشكل عاجل مشدداً على أنه على الدول توخي الحذر بشأن رفع اجراءات كورونا التي أثبتت فعاليتها في الحد من انتشار المرض.