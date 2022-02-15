لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام.. جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين تأكيد على عنصريته

بيروت-سانا

أكدت لجنة المتابعة للمؤتمر العربي العام أن انتهاكات وجرائم كيان الاحتلال الصهيوني المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني مثال على عنصريته وإدانة للمتواطئين مع عدو يرتكب المجازر بحق الفلسطينيين وينتهك مقدساتهم.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها في بيروت اليوم في بيان تلقت سانا نسخة منه وقوفها إلى جانب أهلنا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة أمام الممارسات التعسفية لكيان الاحتلال التي تهدف إلى تهجيرهم من منازلهم والاستيلاء عليها.

ونوهت اللجنة بصمود أهل حي الشيخ جراح ودفاعهم عن قضيتهم ووقوف المقدسيين والمتضامنين إلى جانبهم مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة التمسك بالمقاومة كخيار وحيد لخلق معادلة الردع في معركة الدفاع عن القدس حتى النصر.

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