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الرئيس الأسد يلتقي شويغو والحديث يتناول التعاون بين الجيشين الروسي والسوري وخاصة في مكافحة الإرهاب

2022-02-15

دمشق-سانا

التقى السيد الرئيس بشار الأسد اليوم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي يزور سورية على رأس وفد عسكري رفيع حيث أطلع الوزير شويغو الرئيس الأسد على سير التدريبات البحرية التي يجريها الأسطول العسكري الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس.

وتناول الحديث التعاون القائم بين الجيشين الروسي والسوري وخاصة في موضوع مكافحة الإرهاب.

وجدد الوزير شويغو التأكيد على أن بلاده ستستمر في التعاون مع سورية في هذا المجال حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها على الرغم من محاولات الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية إعادة تنشيطها بعد الخسائر التي لحقت بهذه التنظيمات، وستواصل مساعدة الشعب السوري على تجاوز آثار العقوبات والحصار الجائر المفروض عليه.

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