مصرع 4 أشخاص إثر غرق سفينة صيد إسبانية قبالة ساحل كندا

مدريد-سانا

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم مصرع 4 أشخاص إثر غرق سفينة صيد قبالة الساحل الشرقي لكندا.

ونقلت رويترز عن مسؤولين إسبان قولهم: “إن سفينة الصيد الإسبانية (فيلا دي بيتانكسو) التي يتألف طاقمها من 22 شخصاً غرقت قبالة نيوفاوندلاند شرق كندا ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وفقدان 15 آخرين بينما تم إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم”.

ومازالت عمليات البحث عن ناجين مستمرة حتى الآن مع وصول مروحية كندية إلى المنطقة التي غرق بها القارب لمساعدة فرق الإنقاذ الإسبانية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency