الدوما يصوت لصالح اقتراح للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

موسكو-سانا

صوت مجلس الدوما الروسي اليوم لصالح اقتراح يوجه فيما بعد إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين في صفحته على تلغرام إن إرسال الدعوة للرئيس بوتين للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد سيتم على الفور.

وأضاف فولودين “يرى النواب أن الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك سيخلق أسسا لضمان الأمن وحماية سكان الجمهوريتين ضد التهديدات الخارجية وكذلك تعزيز السلام الدولي والاستقرار الإقليمي وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيضع بداية للاعتراف الدولي لكلا البلدين”.

وكان نواب مجلس الدوما دعوا في الـ 19 من كانون الثاني الماضي الرئيس بوتين الى النظر في الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك كدولتين مستقلتين وكذلك إجراء مفاوضات مع قيادة الجمهوريتين بأقرب وقت ممكن من أجل إنشاء أساس قانوني للعلاقات بين الدول وتنظيم جميع جوانب التعاون والمساعدة المتبادلة.