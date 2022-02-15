الدفاع الأوكرانية: لا وجود لتجمع هجومي للقوات الروسية قرب حدودنا

كييف-سانا

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف اليوم أنه لا يوجد أي تجمع هجومي للقوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن ريزنيكوف قوله في برنامج تلفزيوني اليوم: “أؤكد بكل مسؤولية واستناداً إلى بيانات المخابرات الأوكرانية والبيانات التي نتلقاها من الشركاء أنه لم يتم حتى الـ 14 من الشهر الجاري 2022 إنشاء مجموعة هجومية (روسية) واحدة لذلك لا توجد أسباب لفرض الأحكام العرفية في البلاد الآن”.

وكان أليكسي دانيلوف سكرتير المجلس الوطني للأمن والدفاع القوميين الأوكراني صرح أمس بأن المجلس لا يرى وجود خطر هجوم روسي على أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف في وقت سابق اليوم أن تحديد الرئيس الأمريكي جو بايدن موعد “الغزو الروسي” المزعوم في الـ 16 من الشهر الجاري يمثل حملة غير مسبوقة لتأجيج التوترات في أوروبا.

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