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عــاجــل وزارة التربية تصدر برامج امتحانات شهادات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية لدورة عام ٢٠٢٢ الأولى

العمارة الأبلقية في حمص

2022-02-15

تصوير: حسان ابراهيم

 

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وزارة التربية تصدر برامج امتحانات شهادات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية لدورة عام ٢٠٢٢ الأولى

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