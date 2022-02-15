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عــاجــل وزارة التربية تصدر برامج امتحانات شهادات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية لدورة عام ٢٠٢٢ الأولى

وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية

2022-02-15

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وزارة التربية تصدر برامج امتحانات شهادات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية لدورة عام ٢٠٢٢ الأولى

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