وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية

الثلاثاء / 15 / 02 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
لافروف يبحث مع غوتيريش الوضع في سورية
2022-02-15
بوغدانوف وحداد يبحثان تطورات الوضع في سورية والعلاقات الثنائية
2022-02-14
الحملة الأهلية لنصرة فلسطين: على المجتمع تنفيذ قراراته بفرض انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من الجولان السوري
2022-02-14
الخارجية: الممارسات الإسرائيلية الوحشية في القدس المحتلة لا شرعية وخرق فاضح للقانون الإنساني الدولي
2022-02-14
الأركان الروسية: العقوبات الأمريكية على سورية أدت إلى تراجع مستوى المعيشة فيها
2022-02-14
لجنة شعبية مصرية: سورية عصية على أعدائها
2022-02-14
موسكو: واشنطن تخطط لاستغلال خلايا إرهابية نائمة في سورية
2022-02-14
محليات
في ذكرى الإضراب الشامل على قرار ضمه الباطل.. مجلس الوزراء: الجولان المحتل سيبقى عربياً سورياً
2022-02-15
مراكز خدمة المواطن الالكترونية تنجز أكثر من 45 ألف معاملة
2022-02-15
إزالة وترحيل 2000 متر مكعب من الأنقاض في أحياء حمص
2022-02-15
محافظة دمشق تدعو شاغلي المحال في سوق اللحوم بالزبلطاني لمراجعة مديرية شؤون الأملاك
2022-02-15
توزيع مساعدات روسية بريف القامشلي
2022-02-15
في يوم المجالس المحلية.. حملة تشجير حراجية في درعا والحسكة
2022-02-15
سورية توقع على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية
2022-02-15
رياضة
مايوركا يتغلب على أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
2022-02-15
فيورنتينا يفوز على سبيزيا بثنائية في الدوري الإيطالي
2022-02-15
الأمريكي أوبيلكا يتوج بلقب بطولة دالاس للتنس
2022-02-14
فنية الجودو في اللاذقية تقيم بطولة المحافظة للأشبال
2022-02-14
34 ميدالية لأندية السويداء في الدوري الممتاز الأول بالكاراتيه
2022-02-14
السماح للروسية فالييفا باستئناف أولمبياد بكين بعد قضية المنشطات
2022-02-14
يوفنتوس يتعادل مع أتالانتا
2022-02-14
اقتصاد
أكثر من 34 ألف هكتار المساحات المزروعة بالقمح في حمص
2022-02-15
انخفاض أسعار النفط من أعلى مستوى لها في 7 سنوات
2022-02-15
إكثار بذار درعا: بدء بيع بذار البطاطا الأجنبية للمزارعين
2022-02-15
فلاحو ريف حلب يتجهون إلى استخدام الطاقة البديلة
2022-02-15
آلية الحصول على تصريح لتطبيقات الخدمات المرخصة
2022-02-15
الذهب يقفز لأعلى مستوى في ثمانية أشهر
2022-02-15
زراعة السويداء: بدء بيع غراس التفاح والإجاص بأسعار تشجيعية
2022-02-15
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
لافروف يبحث مع غوتيريش الوضع في سورية
ميليشيا (قسد) حولتها إلى مقرات عسكرية.. استمرار تعليق الامتحانات في كليات ومعاهد فرع جامعة الفرات في الحسكة
سورية توقع على الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية
استمرار توافد المطلوبين للانضمام إلى عملية التسوية في دير الزور والرقة
استشهاد جندي وإصابة 11 آخرين بتفجير إرهابي عند دوار الجمارك بدمشق
عــاجــل
وزارة التربية تصدر برامج امتحانات شهادات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية لدورة عام ٢٠٢٢ الأولى
وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية
2022-02-15
2022-02-15
Rem
سابق
مراكز خدمة المواطن الالكترونية تنجز أكثر من 45 ألف معاملة
التالي
العمارة الأبلقية في حمص
انظر ايضاً
وزارة التربية تصدر برامج امتحانات شهادات التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية لدورة عام ٢٠٢٢ الأولى
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved