مراكز خدمة المواطن الالكترونية تنجز أكثر من 45 ألف معاملة

دمشق-سانا

أنجزت مراكز خدمة المواطن الالكترونية أكثر من 45 ألف معاملة منذ إطلاق هذه الخدمة نهاية عام 2020 حتى الآن وفق مدير مديرية تقانة خدمة المواطن التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة المهندس سامر يماني.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين يماني أن عدد طالبي الخدمات الكترونياً من هذه المراكز مستمر بالتزايد بشكل تدريجي ولا سيما مع زيادة عدد المعاملات التي تقدمها مبيناً أن عدد هذه المراكز 12 مركزاً موزعة في دمشق واللاذقية وطرطوس وحلب وحمص وحماة والقنيطرة ودير الزور والسويداء ودرعا.

ونوه يماني بأهمية المراكز لجهة اختصار الوقت والجهد والشفافية في التعامل لافتاً إلى أن عدد الخدمات المقدمة بها يصل إلى 47 خدمة تشمل معاملات تخص وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة دمشق والمصالح العقارية والسجل المؤقت وخلاصة السجل العدلي والسجل المدني وسجل العاملين كاشفا أنه ستتم إضافة خدمات جديدة بالتعاون مع باقي الوزارات منها براءة ذمة المرور وتأمين الزامي للسيارات.

وأوضح يماني أن عمل المراكز يقوم على طلب المعاملات الكترونياً من خلال الموقع الالكتروني للمراكز أو عبر تطبيق الجوال “معاملتي” في أي وقت ويمكن تسديد رسومها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة الدوائر الرسمية وذلك من خلال إنشاء حساب يتضمن اسم المستخدم وكلمة السر ليتقدم المواطن بعدها بطلب الخدمات التي يحتاج إليها.

وفي مركز خدمة المواطن الالكتروني بدمشق بينت مديرته المهندسة سلام الحلبي أنه يتم تسديد رسوم المعاملات الإلكترونية عبر أحد المصارف المرتبطة بمنظومة الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية وعددها 6 مصارف أو من خلال خدمة “سيريتل” كاش لمشتركي شركة “سيريتل” أو من خدمة كاش موبايل لمشتركي شركة “MTN”.

وبدورها بينت الموظفة في المركز شذى خضور أنه يتم تسليم المعاملة “الوثيقة” المطلوبة بعد إنجازها عبر أقرب مركز خدمة مواطن أو إرسالها عبر البريد إلى العنوان التفصيلي الذي تم إدخاله أثناء إنشاء الوثيقة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency