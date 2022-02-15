البرلمان الإثيوبي يلغي حالة الطوارئ

إديس أبابا-سانا

ألغى البرلمان الإثيوبي اليوم حالة الطوارئ التي فرضت على البلاد في تشرين الثاني الماضي في أعقاب المعارك مع متمردي اقليم تيغراي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الخارجية قولها في تغريدة على تويتر إن “مجلس ممثلي شعب إثيوبيا وافق اليوم على رفع حالة الطوارئ التي فرضت قبل ستة أشهر” موضحة أن تصويت النواب جاء بعد مقترح لحكومة أبي أحمد الشهر الماضي بتخفيفها.

وأعلنت حالة الطوارئ في الثاني من تشرين الثاني الماضي في أعقاب سيطرة متمردين من “جبهة تحرير شعب تيغراي” على بلدتين استراتيجيتين على بعد نحو 400 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا.

وترافقت حالة الطوارئ مع حملة عسكرية واسعة شملت ضربات بطائرات مسيرة تمكنت من صد هجوم متمردي تيغراي.

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