عباس النوري مكرماً في مهرجان (سينمانا) الثالث للفيلم العربي

دمشق-سانا

وقع اختيار إدارة مهرجان سينمانا الثالث للفيلم العربي الذي ينطلق في العاصمة العمانية مسقط السبت القادم على الفنان عباس النوري لتكريمه تقديراً لمسيرته الفنية إلى جانب مجموعة من الفنانين والمخرجين العرب ويستمر لمدة أربعة أيام.

وسيكرم الفنان السوري عباس النوري إلى جانب محمود حميدة من مصر ومحمد المنصور من الكويت والدكتور حبيب غلوم من الإمارات وزوجته هيفاء حسين وأمينة عبد الرسول من سلطنة عمان وطارق خزاعي من السويد وهو من أصل عراقي وهند كامل والمخرج فيصل الياسري من العراق وغانم السليطي من قطر.

وتتضمن فعاليات المهرجان مسابقة رسمية يتنافس عبرها 32 فيلماً من بينها خمسة أفلام سورية تتنافس لنيل جوائز سينمانا لأفضل فيلم روائي قصير وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم كرتون وجائزة القدس.

وتتألف لجنة تحكيم المسابقة الرئيسة من الناقدة الدكتورة لمى طيارة من سورية إلى جانب كل من الفنان الدكتور حبيب غلوم رئيس اللجنة من الإمارات والدكتور محمد سيف من السودان والمخرج ماهر دانيال من مصر وإنصاف اوهيبه وهي مبرمجة وباحثة من تونس.

وحول الهدف من إقامة المهرجان تحدث رئيس اللجنة خالد الزدجالي خلال مؤتمر صحفي بأنه يسعى للوصول إلى أكبر عدد من الموهوبين بجميع الدول العربية لاحتضان شغفهم وإبداعاتهم والسعي بجهد حثيث ومستدام لإيصال أصواتهم وأفكارهم الفنية إلى جميع أنحاء العالم واستهداف الشباب المحترفين للمبادرة وإيجاد منصة سينمائية يلتف حولها المبدعون والفنانون للتعرف على أقرانهم في الأقطار العربية.

أماني فروج

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