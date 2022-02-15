توزيع مساعدات مقدمة من روسيا الاتحادية بريف القامشلي

الحسكة-سانا

وزع مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي اليوم مساعدات غذائية في قرية ذبانة بريف القامشلي بالتزامن مع وضع نقطة طبية لمعاينة المرضى وتقديم العلاج والأدوية اللازمة لهم.

وبين مدير مدرسة ثانوية ذبانة إبراهيم العبدالله العلي في تصريح لمراسلة سانا أنه تم توزيع 300 سلة غذائية شملت الطحين والأرز والشاي والزيت وبعض المعلبات منوها بدعم ووقوف الشعب الروسي الصديق مع سورية وشعبها في مواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية المفروضة عليها.

وكان مركز القوات الروسية في مدينة القامشلي وزع مساعدات إغاثية وفحوصات طبية لأهالي قرية الوطوطية بريف المدينة في نهاية الشهر الأول من العام الجاري.

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